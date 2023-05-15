В Госдуме предложили поднять стипендии для очников до уровня МРОТ
Депутаты от фракции ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму законопроект, который предусматривает введение стипендий для студентов-очников не ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Авторы инициативы отмечают, что сейчас размер стипендии для студентов вузов составляет 1 825 рублей в месяц, для учащихся учреждений среднего профессионального образования — 664 рубля. При этом стипендия для социально незащищенных граждан в вузах составляет 2 739 рублей, в ссузах — 996 рублей. По мнению парламентариев, такие «ничтожно низкие» размеры выплат не могут поддерживать освоение образовательных программ.
«Согласно данным Высшей школы экономики более половины студентов так или иначе совмещает учебу и работу. Это отнимает время от занятий, а порой заставляет перспективного студента бросить вуз или уйти в академический отпуск», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Депутаты предлагают назначать обучающимся на бюджетных местах по очной форме стипендии не ниже МРОТ, установленного федеральным законом. В 2023 году он составляет 16 242 рубля, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Панфилова подключили к аппарату ИВЛ
- В Госдуме предложили поднять стипендии для очников до уровня МРОТ
- СМИ: Максим Галкин оспорит в суде статус иноагента
- «Не суетитесь под клиентом»: Пригожин назвал вбросом заявления о сотрудничестве с ВСУ
- Набсовет «Алросы» рассмотрит кандидатуру Маринычева на пост главы компании
- Сбербанк открыл первый офис в Севастополе
- В Москомархитектуру подали 19 тысяч заявок на госуслуги с начала года
- Пушилин: Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске
- Курс доллара превысил 79 рублей
- «Вброс укро-разведки»: Стрелков заступился за Пригожина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru