В Госдуме предложили поднять стипендии для очников до уровня МРОТ

Авторы инициативы отмечают, что сейчас размер стипендии для студентов вузов составляет 1 825 рублей в месяц, для учащихся учреждений среднего профессионального образования — 664 рубля. При этом стипендия для социально незащищенных граждан в вузах составляет 2 739 рублей, в ссузах — 996 рублей. По мнению парламентариев, такие «ничтожно низкие» размеры выплат не могут поддерживать освоение образовательных программ.

«Согласно данным Высшей школы экономики более половины студентов так или иначе совмещает учебу и работу. Это отнимает время от занятий, а порой заставляет перспективного студента бросить вуз или уйти в академический отпуск», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Депутаты предлагают назначать обучающимся на бюджетных местах по очной форме стипендии не ниже МРОТ, установленного федеральным законом. В 2023 году он составляет 16 242 рубля, напоминает Ura.ru.

