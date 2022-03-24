«Гражданская религия?» Кураев назвал «приватизацией детства» идею о школьных молитвах за страну

«В Америке это вполне официально, это называется "гражданская религия", которая выше всех остальных. У наших властей есть замысел ввести в качестве гражданской государственной религии идею гражданской консолидации, вне зависимости от политических симпатий. Есть общий набор ценностей, который нас всех объединяет: "Забудем белых и красных, Советский союз и Российская Империя это одно и тоже, поэтому 28 панфиловцев под знаменем Суворова идут к победе на Куликовом поле". В этом смысле предложение Мединского вполне логично, но это еще один шаг к идеологизации школы, а значит – политической приватизации детства», - сказал Кураев.

Он признался, что не видит в предложении Мединского «знак откровения».

«Все эти вещи создавались на моей памяти хорошо знакомыми и понятными людьми, поэтому я не могу видеть в них некий знак откровения свыше. Это попытки с разных сторон добраться до мозгов детей», - пояснил запрещенный в служении протодиакон.

При этом он удивился, что Мединский привел в пример именно США.

«Крайне странно в наше время максимального обострения антиамериканских настроений вдруг говорить: "Вы знаете, США вот так делают, поэтому мы тоже должны"», - недоумевает религиозный деятель.

Кураев также высказал мнение, что целью уроков православия в российских школах сейчас является военно-патриотическое воспитание.