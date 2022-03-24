«Гражданская религия?» Кураев назвал «приватизацией детства» идею о школьных молитвах за страну

Кураев признался НСН, что не видит в инициативе Мединского «знак откровения свыше», и рассказал о запретах в православных учебниках на Рембрандта и Микеланджело.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал предложение ввести в российских школах американскую практику воспевания символов страны.

С этой инициативой выступил помощник президента РФ Владимир Мединский, указавший, что во всех школах США «учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, её символов и флага».

Мединский предложил ввести в школах России обязательную утреннюю молитву
«В Америке это вполне официально, это называется "гражданская религия", которая выше всех остальных. У наших властей есть замысел ввести в качестве гражданской государственной религии идею гражданской консолидации, вне зависимости от политических симпатий. Есть общий набор ценностей, который нас всех объединяет: "Забудем белых и красных, Советский союз и Российская Империя это одно и тоже, поэтому 28 панфиловцев под знаменем Суворова идут к победе на Куликовом поле". В этом смысле предложение Мединского вполне логично, но это еще один шаг к идеологизации школы, а значит – политической приватизации детства», - сказал Кураев.

Он признался, что не видит в предложении Мединского «знак откровения».

«Все эти вещи создавались на моей памяти хорошо знакомыми и понятными людьми, поэтому я не могу видеть в них некий знак откровения свыше. Это попытки с разных сторон добраться до мозгов детей», - пояснил запрещенный в служении протодиакон.

При этом он удивился, что Мединский привел в пример именно США.

«Крайне странно в наше время максимального обострения антиамериканских настроений вдруг говорить: "Вы знаете, США вот так делают, поэтому мы тоже должны"», - недоумевает религиозный деятель.

Кураев также высказал мнение, что целью уроков православия в российских школах сейчас является военно-патриотическое воспитание.

«Бесогон вместо Голливуда»: Грозит ли «идеологизация» российскому кино
«Это все в ту же копилку. Я, как автор учебника, помню, какие были установки у издательства "Просвещение", Минобразования и Патриархии. Задача была – прежде всего, военно-патриотическое воспитание. Мне, например, в учебнике по основам православной культуры для четвертого класса не разрешили использовать картины западных авторов: "Только русских, никакого Доре или Рембрандта с Микеланджелами там быть не может". Ну что это такое?» - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий сказал НСН, что также не понимает, почему Мединский привел в пример США, назвав его предложение «наивным».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ШкольникиВладимир МединскийАндрей Кураев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры