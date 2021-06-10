«Политический подтекст». В Госдуме объяснили, почему 31 декабря не делают выходным

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости вводить дополнительные выходные. Это, по его словам, относится и к 31-му декабря. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов не согласился с министром. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что законопроект о признании 31-го декабря выходным днем находится в портфеле комитета и пояснил, почему он до сих пор не принят.

«Здесь просто консерватизм, нежелание поддержать идею, потому что она, по-видимому, была озвучена оппозиционной фракцией. В этом вопросе нужно взять и поставить точку. Есть опросы, которые показывают, что большинство населения поддерживает это решение. Может, кому-то не нравится, что такую позитивно воспринимаемую тему в обществе предложила ЛДПР. Видимо, здесь усматривают политический подтекст», - предположил Нилов.