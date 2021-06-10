«Политический подтекст». В Госдуме объяснили, почему 31 декабря не делают выходным
Депутат Ярослав Нилов поспорил с главой Минтруда Антоном Котяковым о признании «полурабочего» дня выходным.
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости вводить дополнительные выходные. Это, по его словам, относится и к 31-му декабря. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов не согласился с министром. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что законопроект о признании 31-го декабря выходным днем находится в портфеле комитета и пояснил, почему он до сих пор не принят.
«Здесь просто консерватизм, нежелание поддержать идею, потому что она, по-видимому, была озвучена оппозиционной фракцией. В этом вопросе нужно взять и поставить точку. Есть опросы, которые показывают, что большинство населения поддерживает это решение. Может, кому-то не нравится, что такую позитивно воспринимаемую тему в обществе предложила ЛДПР. Видимо, здесь усматривают политический подтекст», - предположил Нилов.
Парламентарий объяснил, что в законопроекте предлагается сделать рабочим днем 8 января, чтобы не нарушался баланс между рабочими и выходными днями.
«В этом нет никаких проблем. Те, кто празднует Рождество, идут на службу в ночь с 6-го по 7-е. А главное, не нарушается баланс, и это даже лучше для экономики, потому что 31-е число для россиян это полурабочий день. От этого страдает производительность труда, это влияет на экономику. Плюс нервозность, плюс имитация труда, поэтому абсолютно логично, что нужно сделать 31-е число выходным, а, например, 8-е рабочим», - считает депутат.
Нилов объяснил, что формально у правительства есть право объявлять этот день выходным, но оно им не всегда пользуется. Он напомнил, что в прошлом году президент предложил главам регионов решать, считать ли этот день рабочим, но возник прецедент, когда мэр Москвы сделал 31-е декабря выходным для госслужащих, а остальным работодателям только дал рекомендацию так сделать. При этом Нилов заметил, что у законодателей есть два года, чтобы разобраться с этим вопросом.
«В этом году правительство переносами уже сделало 31 декабря выходным. На следующий год 31-е и так выпадает на выходной день. Но где гарантия, что через несколько лет мы опять не вернемся к календарной вакханалии. Поэтому надо в трудовом кодексе все предусмотреть, закрепить, и вопрос тогда будет решен. Сейчас у нас есть запас времени», - отметил Нилов.
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