В Минтруде рассказали, сколько дней продлятся новогодние каникулы в 2022 году
Россиян ждут долгие предстоящие новогодние каникулы, сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.
Он пообещал сделать выходные дни с 31 декабря 2021 года по 9 января. При этом в 2022 году 31 декабря выпадет на субботу, поэтому этот день также станет выходным.
Выходные на майские праздники также ожидаются длинными. В начале месяца, и на 9 мая выпадет по четыре нерабочих дня.
Напомним, третья неделя июня будет единственной короткой за все лето. Это связано с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня.
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