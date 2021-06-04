В Минтруде рассказали, сколько дней продлятся новогодние каникулы в 2022 году

Россиян ждут долгие предстоящие новогодние каникулы, сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

Россиян в июне ожидает короткая рабочая неделя

Он пообещал сделать выходные дни с 31 декабря 2021 года по 9 января. При этом в 2022 году 31 декабря выпадет на субботу, поэтому этот день также станет выходным.

Выходные на майские праздники также ожидаются длинными. В начале месяца, и на 9 мая выпадет по четыре нерабочих дня.

Напомним, третья неделя июня будет единственной короткой за все лето. Это связано с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня.

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Фото: Владимир Смирнов/TASS
ТЕГИ:МинтрудаНовый ГодКаникулы
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