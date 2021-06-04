Бесплатные развлечения! Государство призвали позаботиться о россиянах в новогодние праздники

«То, что 31 декабря должен быть выходной, это абсолютно логично. Это правильная и необходимая мера. Здесь нужно разграничить две вещи: Новый год и длинные каникулы. Новый год, по сути, это 2-3 дня, а потом начинаются муторные длительные наши новогодние каникулы. Мы сейчас говорим не про элитную группу, которая может себе позволить отдыхать в Дубае, на Мальдивах, а мы говорим про среднестатистического гражданина, у которого зарплата – 30-50 тысяч рублей максимум», - отметил Хамзаев.

По его словам, длительные зимние каникулы негативно влияют на здоровье граждан.

«Во время новогодних праздников резко подскакивает смертность, резко увеличивается число пожаров в домах, растет потребление алкоголя, потому что людям скучно, и они не знают, чем себя занять. Это уже накатанная история, которую нужно качественно грамотно исправлять. Каждый год количество смертей в новогодние праздники дополнительно увеличивается на 12 тысяч», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

Хамзаев подчеркнул, что существует два основных варианта решения проблемы: разделение новогодних праздников и их значительное сокращение за счет увеличения выходных в мае.

«Или надо дробить праздники, как у нас обычно бывает с майскими, когда посередине майских праздников есть три рабочих дня, например. Это держит людей в определенном тонусе. Второй вариант – сокращать праздники, а больший акцент делать на майский период, потому что зима сама по себе скучная пора. Это стимулирует сидеть и греться, что называется. Часть новогодних праздников можно было бы перенести на майские, граждане смогли бы более энергично проводить свои каникулы. Также очевидно, что государство в новогодние праздники тоже не должно уходить в спячку, а должно более качественно работать с обществом. Должны быть открыты бесплатные бассейны, кинотеатры, театры. Мы же понимаем, чтобы многодетной семье, например, в новогодние праздники сходить в какой-нибудь аквапарк – это надо потратить половину своей зарплаты. Все эти истории в новогодние праздники должны стать бесплатными, за это должно платить государство», - добавил он.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко поддержала идею сделать 31 декабря постоянным выходным, отметив, что в этот день и так снижается эффективность работы.