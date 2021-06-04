Бесплатные развлечения! Государство призвали позаботиться о россиянах в новогодние праздники
Идею сделать 31 декабря постоянным выходным «Радиоточка НСН» обсудила с экспертами из Общественной палаты и Совета Федерации.
Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Последний день следующего года также будет выходным, поскольку выпадает на субботу. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в ведомстве рассмотрят возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе. Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поддержал идею сделать канун Нового года выходным днем, но при этом призвал сократить новогодние каникулы.
«То, что 31 декабря должен быть выходной, это абсолютно логично. Это правильная и необходимая мера. Здесь нужно разграничить две вещи: Новый год и длинные каникулы. Новый год, по сути, это 2-3 дня, а потом начинаются муторные длительные наши новогодние каникулы. Мы сейчас говорим не про элитную группу, которая может себе позволить отдыхать в Дубае, на Мальдивах, а мы говорим про среднестатистического гражданина, у которого зарплата – 30-50 тысяч рублей максимум», - отметил Хамзаев.
По его словам, длительные зимние каникулы негативно влияют на здоровье граждан.
«Во время новогодних праздников резко подскакивает смертность, резко увеличивается число пожаров в домах, растет потребление алкоголя, потому что людям скучно, и они не знают, чем себя занять. Это уже накатанная история, которую нужно качественно грамотно исправлять. Каждый год количество смертей в новогодние праздники дополнительно увеличивается на 12 тысяч», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Хамзаев подчеркнул, что существует два основных варианта решения проблемы: разделение новогодних праздников и их значительное сокращение за счет увеличения выходных в мае.
«Или надо дробить праздники, как у нас обычно бывает с майскими, когда посередине майских праздников есть три рабочих дня, например. Это держит людей в определенном тонусе. Второй вариант – сокращать праздники, а больший акцент делать на майский период, потому что зима сама по себе скучная пора. Это стимулирует сидеть и греться, что называется. Часть новогодних праздников можно было бы перенести на майские, граждане смогли бы более энергично проводить свои каникулы. Также очевидно, что государство в новогодние праздники тоже не должно уходить в спячку, а должно более качественно работать с обществом. Должны быть открыты бесплатные бассейны, кинотеатры, театры. Мы же понимаем, чтобы многодетной семье, например, в новогодние праздники сходить в какой-нибудь аквапарк – это надо потратить половину своей зарплаты. Все эти истории в новогодние праздники должны стать бесплатными, за это должно платить государство», - добавил он.
В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко поддержала идею сделать 31 декабря постоянным выходным, отметив, что в этот день и так снижается эффективность работы.
«31 декабря многие давно хотели видеть выходным, есть такая необходимость все-таки. Люди в этот день готовятся отмечать семейный праздник, это целесообразно, снижается эффективность работы. Если это отдых спланированный и здоровый, конечно, гражданам приятно. Но есть профессии, которые предполагают круглосуточную работу, все должно быть разумно», - заметила Кусайко.
Ранее Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырехдневную рабочую неделю. По его словам к уменьшению количества рабочих дней в неделе движутся многие развитые страны мира, и Россия не может не замечать эту тенденцию. При этом важно, чтобы при сокращении рабочей недели не падала производительность труда и зарплата граждан.
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