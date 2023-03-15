«Нет экосистемы»: Разработчик сайта Кремля не поверил в успех нового «аналога YouTube»
Одних денег для создания видеохостинга недостаточно, необходимо также наращивать технические мощности, отметил в эфире НСН Артем Геллер.
Если МТС создаст свой видеохостинг, то он не сможет конкурировать с VK Клипами и Rutube: у него нет большой экосистемы, как у Google или VK в интернете, чтобы привлекать людей в сервис, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН.
Накануне «Коммерсант» сообщил, что осенью МТС планирует запустить собственный видеохостинг в расчете привлечь на него часть российской аудитории YouTube и TikTok. Отмечается, что ядром проекта станет уже существующий сервис игрового стриминга WASD, который оператор хочет доработать. Так, на первом этапе МТС может вложить в него порядка 1,5–2 миллиарда рублей. Артем Геллер предположил, что видеохостинг вряд ли будет иметь успех.
«Этот видеохостинг не сможет конкурировать с VK Клипами и Rutube. У МТС нет большой экосистемы, как у Google или VK в интернете, чтобы привлекать людей в сервис. Одних денег тут недостаточно, нужно очень большое время. Также нет уверенности, что у МТС все технически готово к этому, нужно наращивать мощности», - сказал эксперт.
Что касается аналогов YouTube, то их в России в полной мере до сих пор нет: ими не смогли стать даже VK Клипы и Rutube, считает разработчик.
«VK Клипы и Rutube все еще нельзя назвать аналогом YouTube в России, это очень разные продукты. Если YouTube – это видеохостинг для всех, то Rutube от этой концепции отказался, когда осознал, что не может конкурировать с YouTube по количеству людей и рекламной финансовой модели. Rutube превратился в хостинг некоторых каналов для некоторых отобранных блогеров, это более узкая направленность», -заключил Геллер.
Ранее основатели соцсети «Россграм» Александр Зобов и Кирилл Филлимонов начали поиск инвесторов, пообещав доходность 950% за три года. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН тогда заявил, что «Россграму» вряд ли удастся завоевать сколько-нибудь существенную нишу в отрасли.
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