«Нет экосистемы»: Разработчик сайта Кремля не поверил в успех нового «аналога YouTube»

Если МТС создаст свой видеохостинг, то он не сможет конкурировать с VK Клипами и Rutube: у него нет большой экосистемы, как у Google или VK в интернете, чтобы привлекать людей в сервис, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН.

Накануне «Коммерсант» сообщил, что осенью МТС планирует запустить собственный видеохостинг в расчете привлечь на него часть российской аудитории YouTube и TikTok. Отмечается, что ядром проекта станет уже существующий сервис игрового стриминга WASD, который оператор хочет доработать. Так, на первом этапе МТС может вложить в него порядка 1,5–2 миллиарда рублей. Артем Геллер предположил, что видеохостинг вряд ли будет иметь успех.