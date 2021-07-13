«Менять Конституцию?» В СПЧ ответили насчет легализации однополых браков в России
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев назвал заведомо невозможное требование ЕСПЧ «политиканством».
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рекомендуя России легализовать однополые браки, понимал, что этого не произойдет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«У нас в Конституции записано, что брак – это союз мужчины и женщины. И я не уверен, что будет правильно менять российскую Конституцию из-за принятия ЕСПЧ такого решения. Это политиканство и никакого содержательного смысла в решении ЕСПЧ нет. Суд, принимая это решение, понимал, что оно не будет исполнено, потому что мы не будем менять Конституцию. Это очевидно. И возникает вопрос – зачем? Это не юридическое решение, а политическое и, я бы сказал, политиканское решение. Это все политические игры, не имеющие отношение к реальной защите прав и свобод человека», - сказал Фадеев.
По его словам, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать изменение в России отношения к однополым бракам.
«Я не думаю, что это решение ЕСПЧ будет замечено широкими слоями российских граждан. Отношение в России к теме однополых браков, если и может измениться, то уж точно не в ближайшем будущем», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что ЕСПЧ призвал Россию легализовать однополые браки. Суд признал отказ трем российским однополым парам в регистрации брака нарушением статьи Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание однополых браков, на котором настаивает ЕСПЧ, является нарушением Конституции РФ. «По нашей Конституции – нельзя», - сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, будет ли Россия выполнять соответствующие рекомендации.
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