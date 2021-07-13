ЕСПЧ призвал Россию легализовать однополые браки
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел иск трех однополых пар из России, и признал отказ им в оформлении брака нарушением статьи Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ЕСПЧ.
Суд считает несправедливым то, что по российским законам браком является «союз мужчины и женщины».
В соответствии с решением суда, Россия должна выбрать «подходящую форму регистрации» однополых партнерств с учетом культурного и социального контекста, отмечает РИА Новости.
При этом ЕСПЧ не может налагать на страны обязательства официально признавать однополые браки.
Россиянки Ирина Федотова и Ирина Шипитько хотели зарегистрировать свой брак в 2009 году, однако Тверской ЗАГС Москвы отказал им в регистрации. Это решение было подтверждено в судах двух инстанций.
В числе других заявителей в ЕСПЧ Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко, а также Ильмира Шайхразнова и Елена Яковлева.
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