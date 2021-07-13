«По Конституции – нельзя». Песков о призыве ЕСПЧ легализовать в России однополые браки
Признание в России однополых браков, на котором настаивает Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), является нарушением Конституции страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По нашей Конституции – нельзя», - сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, будет ли Россия выполнять соответствующие рекомендации ЕСПЧ.
Как отметил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, Европейская конвенция о правах человека напрямую не указывает на то, что страны должны признавать однополые браки.
«Что касается суда ЕСПЧ, то после принятия поправок в Конституцию все их решения должны проверяться на предмет соответствия Конституции», - сказал он «Интерфаксу».
Ранее сообщалось, что ЕСПЧ призвал Россию легализовать однополые браки. Суд считает несправедливым то, что по российским законам, браком является «союз мужчины и женщины». Он признал отказ трем российским однополым парам в регистрации брака нарушением статьи Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.
В соответствии с решением суда, Россия должна выбрать «подходящую форму регистрации» однополых партнерств с учетом культурного и социального контекста.
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