«По Конституции – нельзя». Песков о призыве ЕСПЧ легализовать в России однополые браки

Признание в России однополых браков, на котором настаивает Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), является нарушением Конституции страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По нашей Конституции – нельзя», - сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, будет ли Россия выполнять соответствующие рекомендации ЕСПЧ.

ЕСПЧ призвал Россию легализовать однополые браки

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, Европейская конвенция о правах человека напрямую не указывает на то, что страны должны признавать однополые браки.

«Что касается суда ЕСПЧ, то после принятия поправок в Конституцию все их решения должны проверяться на предмет соответствия Конституции», - сказал он «Интерфаксу».

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ призвал Россию легализовать однополые браки. Суд считает несправедливым то, что по российским законам, браком является «союз мужчины и женщины». Он признал отказ трем российским однополым парам в регистрации брака нарушением статьи Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.

В соответствии с решением суда, Россия должна выбрать «подходящую форму регистрации» однополых партнерств с учетом культурного и социального контекста.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковЛГБТЕСПЧ
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