«Политическая возня»: Как энергетическая «изоляция» Калининграда скажется на жителях

Переход энергосистемы Калининградской области на автономный режим планировался последние десять лет, риски возможны только в случае «безумных темпов роста спроса», что всегда можно спрогнозировать, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Энергосистема Калининградской области 8 февраля начала работать в автономном режиме после выхода балтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Когда-то кольцо создавалось для перетока электричества между бывшими прибалтийскими республиками и Россией, теперь Прибалтика готова отказаться от системы, которая питала ее электричеством более 20 лет. Пикин уверен, что для жителей региона ничего не поменяется.