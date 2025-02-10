«Политическая возня»: Как энергетическая «изоляция» Калининграда скажется на жителях

Сергей Пикин заявил НСН, что мощности электростанций региона превышают объем пикового потребления минимум в два раза.

Переход энергосистемы Калининградской области на автономный режим планировался последние десять лет, риски возможны только в случае «безумных темпов роста спроса», что всегда можно спрогнозировать, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Энергосистема Калининградской области 8 февраля начала работать в автономном режиме после выхода балтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Когда-то кольцо создавалось для перетока электричества между бывшими прибалтийскими республиками и Россией, теперь Прибалтика готова отказаться от системы, которая питала ее электричеством более 20 лет. Пикин уверен, что для жителей региона ничего не поменяется.

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«Для жителей ничего не поменяется, ничего такого не произошло. Вся эта шумиха вокруг перехода Калининграда в изолированный режим - больше политическая возня со стороны балтийских стран. Людей напугали, что сейчас там якобы что-то скаканет, но это полная чушь. Калининград давно готовился к переходу, за последние десять лет было построено достаточное количество энергетических мощностей. Мощности электростанций региона превышают объем пикового потребления минимум в два раза. Переход отрабатывался и тестировался», - отметил он.

По его словам, тарифы для жителей региона остались прежними, а строительство новых мощностей учли в рамках затрат всей энергосистемы страны.

«Калининград в последнее время не получал энергию от этого кольца, больше была зависимость у балтийских стран, так как это был дополнительный резерв для них. Калининград за строительство новых мощностей сам и не платил, этот платеж взимался со всей энергосистемы страны. Жители всей страны поспособствовали тому, чтобы все работало надежно. Тарифы для жителей региона остались теми же, они индексируются только из-за инфляции. Рисков я не вижу на перспективу, если только безумные темпы роста спроса будут, а это происходит не за год или два. Всегда можно подготовить, увеличить объемы генерации», - добавил собеседник НСН.

В правительстве Калининградской области предупреждали, что в связи с выходом Прибалтики из БРЭЛЛ энергосистема региона в феврале перейдет на автономный режим. Как отмечали власти, она полностью готова к работе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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