«Политическая возня»: Как энергетическая «изоляция» Калининграда скажется на жителях
Сергей Пикин заявил НСН, что мощности электростанций региона превышают объем пикового потребления минимум в два раза.
Переход энергосистемы Калининградской области на автономный режим планировался последние десять лет, риски возможны только в случае «безумных темпов роста спроса», что всегда можно спрогнозировать, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Энергосистема Калининградской области 8 февраля начала работать в автономном режиме после выхода балтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Когда-то кольцо создавалось для перетока электричества между бывшими прибалтийскими республиками и Россией, теперь Прибалтика готова отказаться от системы, которая питала ее электричеством более 20 лет. Пикин уверен, что для жителей региона ничего не поменяется.
«Для жителей ничего не поменяется, ничего такого не произошло. Вся эта шумиха вокруг перехода Калининграда в изолированный режим - больше политическая возня со стороны балтийских стран. Людей напугали, что сейчас там якобы что-то скаканет, но это полная чушь. Калининград давно готовился к переходу, за последние десять лет было построено достаточное количество энергетических мощностей. Мощности электростанций региона превышают объем пикового потребления минимум в два раза. Переход отрабатывался и тестировался», - отметил он.
По его словам, тарифы для жителей региона остались прежними, а строительство новых мощностей учли в рамках затрат всей энергосистемы страны.
«Калининград в последнее время не получал энергию от этого кольца, больше была зависимость у балтийских стран, так как это был дополнительный резерв для них. Калининград за строительство новых мощностей сам и не платил, этот платеж взимался со всей энергосистемы страны. Жители всей страны поспособствовали тому, чтобы все работало надежно. Тарифы для жителей региона остались теми же, они индексируются только из-за инфляции. Рисков я не вижу на перспективу, если только безумные темпы роста спроса будут, а это происходит не за год или два. Всегда можно подготовить, увеличить объемы генерации», - добавил собеседник НСН.
В правительстве Калининградской области предупреждали, что в связи с выходом Прибалтики из БРЭЛЛ энергосистема региона в феврале перейдет на автономный режим. Как отмечали власти, она полностью готова к работе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян призвали самостоятельно копить на достойную старость
- В Кировской области предложили сделать бесплатным проезд для беременных
- Концерт Брайана Адамса в Австралии отменили из-за засорившейся канализации
- Россияне потратили более 200 млрд рублей на донаты в играх в 2024 году
- Генпрокуратура Словакии отклонила заявление проукраинских активистов против Фицо
- Уголовное дело возбудили после избиения комментатора Скворцова
- Москвичка при помощи пылесоса поймала попавшую в квартиру змею
- Захарова: Россия будет добиваться возвращения из Газы всех заложников
- Течь топлива обнаружили в направлявшемся в Анталью самолете
- Более 20 жителей Ростова-на-Дону подали заявления о компенсации после атаки БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru