СО ЕЭС: Выход стран Балтии не отразится на работе энергосистем Белоруссии и РФ

Выход стран Балтии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не отразится на надежности совместной работы энергосистем Белоруссии и России, а также на функционировании энергосистемы Калининградской области. Об этом сообщили в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС).

Отмечается, что ЕЭС РФ и белорусская Объединенная энергетическая система (ОЭС) обладают электрическими связями по трем межгосударственным линиям электропередачи (ВЛ) 330 кВ, одной ВЛ 750 кВ и по линиям более низкого класса напряжения.

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В июле 2024 года операторы энергосистем стран Балтии официально уведомили Москву и Минск о том, что покинут общую энергосистему БРЭЛЛ в феврале 2025 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Литва, Латвия и Эстония 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ. Утром того же для в том числе были аннулированы последняя воздушная линия (ВЛ) 330 кВ, которая связывала ОЭС Белоруссии с энергосистемами стран Балтии, и семь ВЛ и кабельно-воздушных линий 330 кВ между ОЭС Северо-Запада и энергосистемами стран Балтии, включая три линии в энергосистеме Калининградской области. Таким образом, магистральная сетевая инфраструктура, которая соединяла Латвию, Литву и Эстонию с ЕЭС России и составляла часть построенного в ЕЭС СССР электрического кольца БРЭЛЛ, перестала функционировать.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Калининградская ОбластьПрибалтикаЭнергетикаРоссияБелоруссия

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