СО ЕЭС: Выход стран Балтии не отразится на работе энергосистем Белоруссии и РФ

Выход стран Балтии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не отразится на надежности совместной работы энергосистем Белоруссии и России, а также на функционировании энергосистемы Калининградской области. Об этом сообщили в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС).

Отмечается, что ЕЭС РФ и белорусская Объединенная энергетическая система (ОЭС) обладают электрическими связями по трем межгосударственным линиям электропередачи (ВЛ) 330 кВ, одной ВЛ 750 кВ и по линиям более низкого класса напряжения.