Полгода жизни: Скворцова заявила об успехах в демографии
Десять месяцев 2019 года ознаменовались увеличением продолжительности жизни россиян на полгода в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в беседе с каналом «Россия 24».
По словам министра, теперь продолжительность жизни российского гражданина в среднем составляет 73,4 года. При этом, она отметила, что данные не являются окончательными, а Минздрав надеется, что к концу 2019 года эта цифра вырастет еще.
Вероника Скворцова также добавила, что в 2019 году произошло рекордное снижение младенческой смертности за все годы наблюдений – всего 4,8 случаев на тысячу родившихся живыми, отмечает «URA.RU». В три раза сократилось количество смертей от туберкулеза и на 4,5% от внешних причин.
Ранее НСН сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении случаев заболевания острым гепатитом В в 16 раз за последние 15 лет.
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