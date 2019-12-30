Полгода жизни: Скворцова заявила об успехах в демографии

30 декабря 201919:14

Десять месяцев 2019 года ознаменовались увеличением продолжительности жизни россиян на полгода в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в беседе с каналом «Россия 24».

По словам министра, теперь продолжительность жизни российского гражданина в среднем составляет 73,4 года. При этом, она отметила, что данные не являются окончательными, а Минздрав надеется, что к концу 2019 года эта цифра вырастет еще.

Росстат не побоялся правды. Геронтолог оценил демографический прогноз

Вероника Скворцова также добавила, что в 2019 году произошло рекордное снижение младенческой смертности за все годы наблюдений – всего 4,8 случаев на тысячу родившихся живыми, отмечает «URA.RU». В три раза сократилось количество смертей от туберкулеза и на 4,5% от внешних причин.

Ранее НСН сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении случаев заболевания острым гепатитом В в 16 раз за последние 15 лет.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Вероника Скворцова
ТЕГИ:Вероника СкворцоваДемографияСмертностьМедицина