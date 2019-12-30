Полгода жизни: Скворцова заявила об успехах в демографии

Десять месяцев 2019 года ознаменовались увеличением продолжительности жизни россиян на полгода в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в беседе с каналом «Россия 24».

По словам министра, теперь продолжительность жизни российского гражданина в среднем составляет 73,4 года. При этом, она отметила, что данные не являются окончательными, а Минздрав надеется, что к концу 2019 года эта цифра вырастет еще.