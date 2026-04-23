Низкие темпы строительства жилья в ряде регионов объясняются отсутствием платежеспособного спроса, здесь хорошей альтернативой становится более дешевое индивидуальное жилье. Об этом НСН заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Дефицит жилья наблюдается в 21 регионе — это почти четверть всех российских субъектов, об этом со ссылкой на исследование девелоперской компании сообщило издание «Известия». При этом наиболее выраженный дефицит новостроек фиксируется в Центральной России. По словам Разворотневой, это связано с отсутствием платежеспособного спроса.

«Конечно, спрос и предложение взаимосвязаны. У нас даже в лучшие времена, когда льготную ипотеку могли получить абсолютно любые категории, которые покупали квартиры в новостройках, жилищное строительство осуществлялось неодинаково в разных регионах. Это происходило в силу того, что строили там, где есть платежеспособный спрос. Есть регионы, например, Еврейская автономная область, Хакасия, Мурманская область и так далее, где очень низкие темпы строительства из-за того, что люди не покупают жилье. Был бы спрос — было бы предложение. Конечно, людям скорее не хватает денег, а не жилья. Отмечу, что в небольших городах, в регионах прекрасный альтернативный способ, который действовал до сих пор, — это строительство индивидуального жилья. Оно значительно дешевле, чем новостройки, позволяет обеспечить большие площади и не зависеть от добросовестности застройщиков. До недавнего времени индивидуальное жилье вносило решающий вклад в рекордные темпы жилищного строительства и составляло больше половины вводимых квадратных метров», — сказала Разворотнева.