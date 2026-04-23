Депутат Разворотнева объяснила дефицит жилья в четверти российских регионов
В ряде регионов, особенно в небольших городах, индивидуальное жилье стало прекрасной альтернативой многоквартирным домам, сказала НСН Светлана Разворотнева.
Низкие темпы строительства жилья в ряде регионов объясняются отсутствием платежеспособного спроса, здесь хорошей альтернативой становится более дешевое индивидуальное жилье. Об этом НСН заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Дефицит жилья наблюдается в 21 регионе — это почти четверть всех российских субъектов, об этом со ссылкой на исследование девелоперской компании сообщило издание «Известия». При этом наиболее выраженный дефицит новостроек фиксируется в Центральной России. По словам Разворотневой, это связано с отсутствием платежеспособного спроса.
«Конечно, спрос и предложение взаимосвязаны. У нас даже в лучшие времена, когда льготную ипотеку могли получить абсолютно любые категории, которые покупали квартиры в новостройках, жилищное строительство осуществлялось неодинаково в разных регионах. Это происходило в силу того, что строили там, где есть платежеспособный спрос. Есть регионы, например, Еврейская автономная область, Хакасия, Мурманская область и так далее, где очень низкие темпы строительства из-за того, что люди не покупают жилье. Был бы спрос — было бы предложение. Конечно, людям скорее не хватает денег, а не жилья. Отмечу, что в небольших городах, в регионах прекрасный альтернативный способ, который действовал до сих пор, — это строительство индивидуального жилья. Оно значительно дешевле, чем новостройки, позволяет обеспечить большие площади и не зависеть от добросовестности застройщиков. До недавнего времени индивидуальное жилье вносило решающий вклад в рекордные темпы жилищного строительства и составляло больше половины вводимых квадратных метров», — сказала Разворотнева.
Собеседница НСН пояснила, почему люди вынуждены покупать жилье в других регионах.
«Понятно, что многие хотят, чтобы деньги, в том числе и ипотечные, не тратились на покупку в наиболее развитых регионах, в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, чтобы люди оставались в своих регионах и брали в них какие-то ипотечные кредиты. Этого пока не происходит по двум причинам: во-первых, в некоторых местах нет многоквартирного строительства, под которое подходит льготная ипотека, во-вторых, люди едут туда, где есть работа, нормальные зарплаты, нормальная социальная инфраструктура, в том числе медицина и школы. Это приводит к тому, что некоторые регионы пустеют, а все перемещаются туда, где либо тепло, либо есть работа: это обе столицы, Краснодарский край. А жилищное строительство, особенно многоквартирное, — это следствие дисбаланса развития регионов и их бюджетной обеспеченности», — добавила парламентарий.
Что же касается льготной ипотеки, отметила Разворотнева, она мало помогает в покупке жилья, особенно это касается Москвы.
«Продажи у нас упали в сегменте первичного рынка, особенно в прошлом и позапрошлом годах в свете высокой ключевой ставки. Стоит огромное количество нераспроданного жилья. Другое дело, что застройщики начинают постепенно сокращать количество запланированных ЖК. Наверное, эта ситуация не коснулась только Москвы, но там другая беда — если в регионах жилье покупается в основном за счет семейной ипотеки, то в Москве это главным образом инвестиционные квартиры, причем в основном это жилье премиум-класса. Дешевле 12 миллионов в Москве ничего не купишь. Льготную ипотеку одобряют на 12 миллионов, при этом надо иметь двоих детей. Столько стоит “однушка” в Новой Москве в новостройке, при этом, чтобы льготную ипотеку одобрили, нужно получать не менее 360 тысяч рублей в месяц. Во-вторых, однокомнатная квартира в Новой Москве — явно не то, что нужно семье. Поэтому льготная ипотека перестает работать даже в Москве», — подытожила она.
Ранее льготную программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» расширили в том числе на защитников приграничных территорий и ряд категорий медицинских работников.
