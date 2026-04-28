«Обвал рынка»: Сколько застройщиков обанкротится от расширения эскроу-механизма
Если расширить действие эскроу-счетов на все сделки, то многие продавцы уйдут с рынка, заявил НСН Владимир Федякин.
Только четверть застройщиков сможет позволить себе переход на эскроу-счета, рассказал застройщик и владелец компании «ВСЛ Экодом» Владимир Федякин в беседе с НСН.
«Дом.РФ» предложил расширить механизм эскроу-счетов (специальный безопасный счет в банке, используемый для расчетов, при котором средства покупателя блокируются до исполнения застройщиком обязательств по договору - примечание НСН) на весь рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщили «Известия». Федякина ужаснула такая перспектива.
«Я думаю, что мало кто потянет новые условия. Цены останутся такими же, но выживут очень немного компаний, которые смогут продолжать работу на рынке. Это довольно дорого, поэтому их число сократится минимум на 75%. ИЖС станет возможным только на собственные деньги», — указал он.
В свою очередь, основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев назвал в эфире НСН эскроу-счета невыгодным инструментом для бизнеса.
«Это больше прогнозная история, но модель ИЖС с эскроу-счетами — это крайне неэффективная история. На весь период строительства деньги находятся у банка, а он ничего не гарантирует, кроме схемы расчета. Получается, что добавленная стоимость остается у банка, а не у застройщика. Хотя он создает реальные материальные ценности, а банки ничего не делают и ничем не рискуют. Эта модель разрушает спрос и ведет к обвалу рынка. С моей точки зрения, необходимо отказываться от модели эскроу с наполнением 100%. Достаточно 10-20% до момента окончания строительства и ввода в эксплуатацию объекта. Остальные риски, включая качество жилья, должны брать на себя банки. Тогда это будет оправдано. Если этот вид покупки распространят на весь рынок в сегодняшнем виде, то мы придем к 20-30% падения каждый квартал и уйдем в серые схемы», — подчеркнул он.
Горячие новости
- Кому работать: К чему приведет рост пошлин для мигрантов на 1000%
- «Обвал рынка»: Сколько застройщиков обанкротится от расширения эскроу-механизма
- Путин отправил главу МЧС РФ в Туапсе
- Российского археолога Бутягина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена
- Мужу певицы Булановой заблокировали счета из-за задолженности по налогам
- «Менять подход!»: Когда студентам разрешат использовать ИИ в дипломных работах
- Как в Китае: Какие пауэрбанки запретят провозить в самолетах
- Мертвый сезон: В АТОР оценили последствия загрязнений в Туапсе
- Мишустин назвал число бюджетных мест российских в вузах
- Врач объяснил опасность одновременного приема нескольких лекарств