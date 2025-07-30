В Эстонии предложили делать для Украины консервы из мяса отстреленных кабанов
Глава конституционной комиссии парламента Эстонии Хендрик Йоханнес Террас предложил использовать мясо диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), для производства консервов в интересах эстонских сил обороны и в качестве продовольственной помощи Украине. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
По словам Терраса, он предлагает выкупить у охотников 30% отстреленных животных и переработать их в полмиллиона банок консервов.
Государство, по его мнению, могло бы компенсировать убытки охотникам по средней рыночной цене. Свои предложения он намерен представить правительству в виде отдельного пакета по борьбе с АЧС и компенсации ущерба.
Как уточнил представитель департамента сельского хозяйства Олев Калда, для переработки будет использоваться только мясо животных, не заражённых вирусом. Вся продукция будет проходить обязательное тестирование, а инфицированные туши будут утилизированы. ERR отмечает, что вирус АЧС распространился на всей территории Эстонии, передает «Радиоточка НСН».
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