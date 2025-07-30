В Эстонии предложили делать для Украины консервы из мяса отстреленных кабанов

Глава конституционной комиссии парламента Эстонии Хендрик Йоханнес Террас предложил использовать мясо диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), для производства консервов в интересах эстонских сил обороны и в качестве продовольственной помощи Украине. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

По словам Терраса, он предлагает выкупить у охотников 30% отстреленных животных и переработать их в полмиллиона банок консервов.