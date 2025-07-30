В Эстонии предложили делать для Украины консервы из мяса отстреленных кабанов

Глава конституционной комиссии парламента Эстонии Хендрик Йоханнес Террас предложил использовать мясо диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), для производства консервов в интересах эстонских сил обороны и в качестве продовольственной помощи Украине. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

По словам Терраса, он предлагает выкупить у охотников 30% отстреленных животных и переработать их в полмиллиона банок консервов.

СМИ: Жители Эстонии встревожены падением беспилотников

Государство, по его мнению, могло бы компенсировать убытки охотникам по средней рыночной цене. Свои предложения он намерен представить правительству в виде отдельного пакета по борьбе с АЧС и компенсации ущерба.

Как уточнил представитель департамента сельского хозяйства Олев Калда, для переработки будет использоваться только мясо животных, не заражённых вирусом. Вся продукция будет проходить обязательное тестирование, а инфицированные туши будут утилизированы. ERR отмечает, что вирус АЧС распространился на всей территории Эстонии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:УкраинаЭстония

Горячие новости

Все новости

партнеры