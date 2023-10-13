«Колоссальная ошибка!»: Выплату маткапитала на первого ребенка призвали отменить

«Такого не было даже до начала второго демографического перехода. Минимальный средний возраст рождение первенца был на уровне 21,5 года в начале 1990-х годов — в самое неблагополучное время. Сейчас это актуально для самых бедных и малообразованных слоев населения, а также для некоторых воцерковленных, высокорелигиозных людей. Во всех странах, где рожают больше, чем в России, рожают позже. Куда важнее увеличить маткапитал на второго, третьего и последующего детей — думаю, он должен достигать 1,5 млн рублей. По рождаемости, начиная от вторых детей, мы отстаем от развитых стран все сильнее и сильнее. Перенос маткапитала на первого ребенка стал колоссальной ошибкой, из-за которой рождаемость снизилась в 2022 году и продолжает сокращаться сейчас», — сказал Ракша.

Собеседник НСН назвал самым большим резервом повышения рождаемости женщин старше 33 лет.

«Они еще могут родить вторых и третьих детей, но через пять лет уже уйдут из активного репродуктивного возраста. Понятно, что нужно поддерживать молодые семьи, но не нужно рассчитывать на рост рождаемости у них», — отметил демограф.

В заключение Ракша предложил меры поддержки семей с детьми.

«Безусловно, нужно для семей с детьми снижать проценты по ипотеке, давать субсидии. Прекрасно сработала субсидия 450 тысяч на ипотеку для родивших третьего ребенка. Она была введена в 2019 году и за три года дала дополнительно 100 тысяч третьих и последующих детей. В свою очередь маткапитал, когда он был рассчитан на второго и последующих детей, с 2007 по 2021 год принес около 2,5 млн вторых и последующих детей. Рождаемость же первых детей практически не поддается стимулированию. Вообще я за то, чтобы на всех детей был безусловный базовых доход с рождения до совершеннолетия, однако на это нужно примерно 4-4,5 трлн рублей каждый год. На маткапитал уходит примерно 450 млрд рублей ежегодно, на пособия детям — больше триллиона рублей каждый год. Деньги, конечно, немалые, но в тех странах, где рождаемость выше, платят больше — до 4% от ВВП (у нас — примерно 1,5% от ВВП)», — подытожил он.

Ранее в Росстате заявили, что население России без учета жителей новых регионов сократится до 143,3 млн человек к 2030 году против нынешних 146,45 млн человек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

