Титулованный брянский тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне СВО

Тяжелоатлет, мастер спорта международного класса Александр Чепиков погиб на специальной военной операции. Об этом сообщили в Брянском государственном училище олимпийского резерва.

«В ходе специальной военной операции погиб выпускник Брянского государственного училища (колледжа) олимпийского резерва Чепиков Александр Александрович», — отмечается в сообщении.

Спортсмен трижды становился призером чемпионатов России - в 2010, 2013 и 2016 годах, также он завоевал серебро на первенстве Европы среди молодежи в 2012-м, пишет Ura.ru. Кроме того, Чепиков является самым сильным тяжелоатлетом за всю историю Брянской области, его результаты в рывке - 190 килограммов, в толчке - 230 кг.

Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб актер Николай Ткаченко, ему было 36 лет.

