Титулованный брянский тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне СВО
Тяжелоатлет, мастер спорта международного класса Александр Чепиков погиб на специальной военной операции. Об этом сообщили в Брянском государственном училище олимпийского резерва.
«В ходе специальной военной операции погиб выпускник Брянского государственного училища (колледжа) олимпийского резерва Чепиков Александр Александрович», — отмечается в сообщении.
Спортсмен трижды становился призером чемпионатов России - в 2010, 2013 и 2016 годах, также он завоевал серебро на первенстве Европы среди молодежи в 2012-м, пишет Ura.ru. Кроме того, Чепиков является самым сильным тяжелоатлетом за всю историю Брянской области, его результаты в рывке - 190 килограммов, в толчке - 230 кг.
Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб актер Николай Ткаченко, ему было 36 лет.
Горячие новости
- «Маленькая победоносная» затянулась: Трамп задумался о вводе войск в Иран
- В Москву из Дубая доставили 118 пассажиров
- Трамп: У США есть практически неограниченный запас оружия
- В Тбилиси вспыхнул пожар в здании банка
- Онищенко заявил, что женщины живут дольше мужчин на 10 лет
- Pepsi зарегистрировала в России пять товарных знаков
- Над Россией за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников
- Титулованный брянский тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне СВО
- Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников
- СМИ: Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону баз США