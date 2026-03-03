Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников

Два беспилотника, по предварительным оценкам, атаковали посольство США в Эр-Рияде. Об этом сообщили в министерстве обороны Саудовской Аравии.

«В результате возник небольшой пожар, здание дипмиссии получило незначительные повреждения», — указано в заявлении ведомства в соцсети X.

По данным СМИ, в посольстве прогремел взрыв и разгорелся пожар. Во время атаки в здании никого не было.

Как позже сообщила журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер, президент США Дональд Трамп пообещал ответить на удар по посольству в Эр-Рияде.

Ранее в пакистанском Карачи группа демонстрантов попыталась штурмовать консульство США. Полиция открыла стрельбу, погибли по меньшей мере десять человек, пишет 360.ru.

