Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников
Два беспилотника, по предварительным оценкам, атаковали посольство США в Эр-Рияде. Об этом сообщили в министерстве обороны Саудовской Аравии.
«В результате возник небольшой пожар, здание дипмиссии получило незначительные повреждения», — указано в заявлении ведомства в соцсети X.
По данным СМИ, в посольстве прогремел взрыв и разгорелся пожар. Во время атаки в здании никого не было.
Как позже сообщила журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер, президент США Дональд Трамп пообещал ответить на удар по посольству в Эр-Рияде.
Ранее в пакистанском Карачи группа демонстрантов попыталась штурмовать консульство США. Полиция открыла стрельбу, погибли по меньшей мере десять человек, пишет 360.ru.
