Покупающие недвижимость в ипотеку смогут вернуть до 1,1 млн рублей

Граждане, которые платят повышенные ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и приобретают недвижимость в ипотеку, смогут получить до 1,1 млн рублей налогового вычета с этого года. Об этом сообщил член Национального финансового Совета Центробанка РФ Сергей Гаврилов. Его слова приводят РИА Новости.

Он отметил, что подобные изменения связаны с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения, которая работает с начала 2025 года. По новой шкале вводятся дифференцированные ставки, в результате чего сумма возврата возрастает.