Покупающие недвижимость в ипотеку смогут вернуть до 1,1 млн рублей
Граждане, которые платят повышенные ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и приобретают недвижимость в ипотеку, смогут получить до 1,1 млн рублей налогового вычета с этого года. Об этом сообщил член Национального финансового Совета Центробанка РФ Сергей Гаврилов. Его слова приводят РИА Новости.
Он отметил, что подобные изменения связаны с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения, которая работает с начала 2025 года. По новой шкале вводятся дифференцированные ставки, в результате чего сумма возврата возрастает.
Так, теперь если доход человека превышает 50 млн рублей, и он выплачивает налог в размере 22%, то он может вернуть до 1,1 млн рублей.
Ранее группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким внесла в нижнюю палату парламента законопроект и лишении мигрантов права на налоговые вычеты при уплате НДФЛ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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