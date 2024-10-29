Путин освободил от уплаты НДФЛ взявших жилищный кредит россиян

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, освобождающий выплачивающих жилищный кредит граждан России от уплаты НДФЛ. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

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Новая льгота коснется займов на покупку или строительство жилого дома, при этом заключить договор необходимо не позднее, чем 31 декабря 2024 года. Также у заемщика должно быть право на налоговый вычет на приобретение или строительство жилья, подтвержденное специалистами.

Отмечается, что документ начал действовать со дня опубликования.

Ранее стало известно, что россияне приобрели треть новых квартир на этапе котлована в июле-сентябре 2024 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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