Подросток может стать святым-покровителем интернета

Папа римский Франциск I причислил к лику блаженных подростка, который может стать покровителем интернета, сообщает «Коммерсант».

Итальянский подросток Карло Акутис скончался от лейкемии в 15 лет от роду в 2006 году. Он создал сайт, где собирал задокументированные чудеса католической церкви.

Карло Акустис может стать первым святым из поколения миллениалов, если подтвердится второе чудо, связанное с его помощью. Ранее уже было зафиксировано исцеление ребенка, который коснулся футболки покойного. При этом в истории римской католической церкви неоднократно были прецеденты, когда папа римский отменял требование второго чуда.



