Подросток может стать святым-покровителем интернета
Папа римский Франциск I причислил к лику блаженных подростка, который может стать покровителем интернета, сообщает «Коммерсант».
Итальянский подросток Карло Акутис скончался от лейкемии в 15 лет от роду в 2006 году. Он создал сайт, где собирал задокументированные чудеса католической церкви.
Карло Акустис может стать первым святым из поколения миллениалов, если подтвердится второе чудо, связанное с его помощью. Ранее уже было зафиксировано исцеление ребенка, который коснулся футболки покойного. При этом в истории римской католической церкви неоднократно были прецеденты, когда папа римский отменял требование второго чуда.
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