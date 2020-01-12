«Покорители холода» определят, где самая низкая температура на Земле

12 января 202021:00

Участники первого в мире челлендж-тура «Покорители холода», который начался в Якутии, определят и зафиксируют самые холодные температуры обитаемой части Земли. Экспедиция организована при поддержке Российского географического общества с целью привлечения внимания к климатическим изменениям и продвижению арктического туризма в России, отмечает РИА Новости.

Участникам экспедиции: тревел-блогерам Илье Воскресенскому и Павлу Матвееву, маркетологу Наталье Беляковой, фотографу Константину Чалабову предстоит сделать замеры температуры по специальной методике Российской метеорологической службы и выяснить, может ли мороз быть сильнее, чем зарегистрированный в Оймяконе в 1933 году рекорд в -71,2 градуса по Цельсию.

Климатолог объяснил, что остановить повышение температуры планеты невозможно

Экспедиция разделится на две группы и проведет исследования в Верхоянском и Оймяконском улусах Якутии.

По итогам их работы эксперты определят самое холодное место в двух исследуемых районах Якутии.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН рассказал, как вечная мерзлота влияет на российский климат. Ученый отметил, что таяние льдов вызывает всевозможные аварии и поломки инфраструктуры и жилья, а также приводит к учащению погодных аномалий.


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