«Покорители холода» определят, где самая низкая температура на Земле

Участники первого в мире челлендж-тура «Покорители холода», который начался в Якутии, определят и зафиксируют самые холодные температуры обитаемой части Земли. Экспедиция организована при поддержке Российского географического общества с целью привлечения внимания к климатическим изменениям и продвижению арктического туризма в России, отмечает РИА Новости.

Участникам экспедиции: тревел-блогерам Илье Воскресенскому и Павлу Матвееву, маркетологу Наталье Беляковой, фотографу Константину Чалабову предстоит сделать замеры температуры по специальной методике Российской метеорологической службы и выяснить, может ли мороз быть сильнее, чем зарегистрированный в Оймяконе в 1933 году рекорд в -71,2 градуса по Цельсию.