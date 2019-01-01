Климатолог объяснил, что остановить повышение температуры планеты невозможно
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова объяснил НСН, почему эффект от них смогут увидеть только будущие поколения.
Австралийские эксперты предрекли катастрофическое повышение температуры на Земле в ближайшие 30 лет, на три градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, из-за таяния ледников, отражающих солнечные лучи, что приведет к исчезновению вечной мерзлоты и масштабной засухе в Амазонии. Причинами будущего коллапса они назвали изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев объяснил НСН, почему никакие срочные меры уже не изменят хода событий.
«Температура повышается, так оно и есть, никуда не деться. Негативные последствия этого, конечно же, проявляются в виде всевозможных погодных аномалий. Что касается бездействия правительств, то есть Парижское соглашение, которое в определенном смысле пытается противоборствовать изменениям климата. Но каждый тянет одеяло на себя, старается выйти с наименьшими потерями, переложив основную тяжесть действий на других. При этом климат имеет огромную инертность. Какие бы действия сейчас ни предпринимались, ждать, что через три-пять лет все встанет на место или мы заметим серьезные улучшения, не приходится. Что бы ми ни делали, мы работаем на будущие поколения», - сказал он.
Ранее Андрей Киселев в эфире НСН рассказал, чем грозит России таяние арктических льдов.
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