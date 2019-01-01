В мире

Климатолог объяснил, что остановить повышение температуры планеты невозможно

5 июня22:00
Георгий Гагарин

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова объяснил НСН, почему эффект от них смогут увидеть только будущие поколения.

Австралийские эксперты предрекли катастрофическое повышение температуры на Земле в ближайшие 30 лет, на три градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, из-за таяния ледников, отражающих солнечные лучи, что приведет к исчезновению вечной мерзлоты и масштабной засухе в Амазонии. Причинами будущего коллапса они назвали изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев объяснил НСН, почему никакие срочные меры уже не изменят хода событий.

Климатолог: Парижское соглашение мало к чему обязывает страны

«Температура повышается, так оно и есть, никуда не деться. Негативные последствия этого, конечно же, проявляются в виде всевозможных погодных аномалий. Что касается бездействия правительств, то есть Парижское соглашение, которое в определенном смысле пытается противоборствовать изменениям климата. Но каждый тянет одеяло на себя, старается выйти с наименьшими потерями, переложив основную тяжесть действий на других. При этом климат имеет огромную инертность. Какие бы действия сейчас ни предпринимались, ждать, что через три-пять лет все встанет на место или мы заметим серьезные улучшения, не приходится. Что бы ми ни делали, мы работаем на будущие поколения», - сказал он.

Ранее Андрей Киселев в эфире НСН рассказал, чем грозит России таяние арктических льдов.

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