Климатолог объяснил, что остановить повышение температуры планеты невозможно

Австралийские эксперты предрекли катастрофическое повышение температуры на Земле в ближайшие 30 лет, на три градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, из-за таяния ледников, отражающих солнечные лучи, что приведет к исчезновению вечной мерзлоты и масштабной засухе в Амазонии. Причинами будущего коллапса они назвали изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев объяснил НСН, почему никакие срочные меры уже не изменят хода событий.