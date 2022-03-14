Поклонская сравнила нападки на россиян за рубежом с инквизицией

Как отметила бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы, на горячую линию Россотрудничества поступает много жалоб от находящихся за рубежом соотечественников. После начала специальной операции РФ на Украине нападки на россиян за границей участились.

«Все это напоминает времена инквизиции, только теперь, в представлении западных стран, грехом является национальность», — заявила Поклонская.

Замглавы Россотрудничества предупредила, что нападки на россиян могут привести к различным негативным последствиям.

