Поклонская рассказала о слежке киллера за ее дочерью
Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что ее несовершеннолетнюю дочь преследовал киллер, которого она когда-то посадила в тюрьму
В интервью RT депутат заявила, что в свое время она была гособвинителем по делу наемного убийцы Николая Голубева, состоявшего в ОПГ евпаторийского криминального авторитета Алексея Юхненко.
Стараниями Поклонской киллер получил 10 лет колонии, однако после вхождения Крыма в состав России украинские власти освободили преступника.
После выхода на свободу Голубев, по словам Поклонской, приехал в Крым и начал выслеживать ее дочь возле школы.
Охрана дочери депутата сфотографировала подозрительного мужчину, а сама Поклонская опознала в нем Голубева. Затем, как отметила депутат, с бандитом была «проведена некая работа», в результате которой он уехал на Украину, сообщает Ura.ru
В ходе того же интервью Поклонская высказалась о домогательствах в Государственной Думе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Доходы «Газпрома» упали на 40 процентов
- Эстония заявила об «оглушительно лопнувшем экономическом пузыре»
- Поклонская рассказала о слежке киллера за ее дочерью
- Россия под ценовым ударом. Саудиты ещё нарастят добычу нефти
- Посольство Таиланда опровергло ужесточение въезда россиянам