Поклонская рассказала о слежке киллера за ее дочерью

В интервью RT депутат заявила, что в свое время она была гособвинителем по делу наемного убийцы Николая Голубева, состоявшего в ОПГ евпаторийского криминального авторитета Алексея Юхненко.

Стараниями Поклонской киллер получил 10 лет колонии, однако после вхождения Крыма в состав России украинские власти освободили преступника.

После выхода на свободу Голубев, по словам Поклонской, приехал в Крым и начал выслеживать ее дочь возле школы.

Охрана дочери депутата сфотографировала подозрительного мужчину, а сама Поклонская опознала в нем Голубева. Затем, как отметила депутат, с бандитом была «проведена некая работа», в результате которой он уехал на Украину, сообщает Ura.ru

В ходе того же интервью Поклонская высказалась о домогательствах в Государственной Думе.

