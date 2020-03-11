Поклонская высказалась о домогательствах в Госдуме
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская высказалась на тему сексуальных домогательств в нижней палате парламента. В интервью RT бывший прокурор Крыма заявила, что харассмент невозможен по крайней мере по отношению к ней самой. При этом оценивать ситуацию в целом она не стала, отметив, что многое зависит от поведения человека.
Поклонская также прокомментировала тему обвинений в домогательствах, выдвинутых ранее некоторыми журналистками в адрес председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Она призналась, что очень уважает главу комитета, под началом которого сейчас работает.
«Наш комитет реально самый крутой в думе и Слуцкий наш лучший председатель комитета», — цитирует Ura.ru депутата. Наталья Поклонская скептически оценила обвинения, выдвинутые в адрес Слуцкого, поскольку сделано это было, исходя из признаний заявительниц, спустя год после фактических событий.
«Если приставал и домогался — пишите заявления, возбуждайте уголовные дела, добивайтесь справедливости, говорите об этом сразу», — призвала депутат.
В интервью обозревателю RT Поклонская также обсудила выборы 2021 года, президентские амбиции, покушения, киллера, который следил за дочерью, антикоррупционную комиссию Госдумы, возможность «майдана» в России, президента Украины Зеленского и претензии к спикеру Госдумы Володину.
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