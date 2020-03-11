Поклонская высказалась о домогательствах в Госдуме

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская высказалась на тему сексуальных домогательств в нижней палате парламента. В интервью RT бывший прокурор Крыма заявила, что харассмент невозможен по крайней мере по отношению к ней самой. При этом оценивать ситуацию в целом она не стала, отметив, что многое зависит от поведения человека.

Поклонская также прокомментировала тему обвинений в домогательствах, выдвинутых ранее некоторыми журналистками в адрес председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Она призналась, что очень уважает главу комитета, под началом которого сейчас работает.