Поклонская поддержала Ротару

«Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан», — написала Поклонская на своей странице

По мнению Поклонской, гастроли украинских звезд в России и российских – на Украине отличным шагом для нормализации отношений между странами.

Напомним, в российских СМИ разгорелась кампания против гастролей Софии Ротару после того, как появилась информация о ее финансововй поддержке ВСУ на Донбассе.

Ранее телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН пояснил, почему считает «глупостью неимеверной» призыв сенатора встречать Ротару в России пустыми зрительными залами.

