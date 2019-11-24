Поклонская поддержала Ротару
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику предстоящих гастролей в России певицы Софии Ротару. Об этом парламентарий заявила в своем аккаунте во «ВКонтакте».
Поклонская считает, что политические высказывания музыкантов не могут обесценить их творческих достижений, и оставила за «звездами» право на личную точку зрения.
«Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан», — написала Поклонская на своей странице
По мнению Поклонской, гастроли украинских звезд в России и российских – на Украине отличным шагом для нормализации отношений между странами.
Напомним, в российских СМИ разгорелась кампания против гастролей Софии Ротару после того, как появилась информация о ее финансововй поддержке ВСУ на Донбассе.
Ранее телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН пояснил, почему считает «глупостью неимеверной» призыв сенатора встречать Ротару в России пустыми зрительными залами.
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