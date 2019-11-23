Винокур объяснил Рязанскому, почему Ротару вне политики

Телеведущий и певец Владимир Винокур, находясь с концертами в Томске, в эфире НСН прокомментировал высказывание сенатора Валерия Рязанского. Винокур назвал «глупостью неимеверной» мнение о том, что Ротару, которая планирует возобновить концерты в России, нужно встречать пустыми зрительными залами.

«У таких артистов, как Ротару, не бывает возраста, но она всю жизнь прожила в любви зрителей огромного Советского Союза. И сейчас ничего не изменилось. Ее любят везде – в России, на Украине, в Молдове, в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты , а артисты – это навсегда. Софию Ротару любят все зрители. Смешивать ее творчество с политикой – это глупость неимоверная!» - заявил артист.

Ранее народный артист России, джазмен Игорь Бутман в эфире НСН раскритиковал поведение грузинской певицы Нино Катамадзе, которая в Facebook заявляла об отказе от выступлений в России.