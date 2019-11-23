Винокур объяснил Рязанскому, почему Ротару вне политики
Телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН ответил сенатору Валерию Рязанскому, почему российские концерты певицы Софии Ротару нельзя оценивать с политической точки зрения.
Пустые места на концертах могли бы стать лучшим ответом на планы певицы Софии Ротару вернуться в Россию, считает глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Об этом сообщают РИА «Новости».
Сенатор считает, что российский минкульт должен иметь инструменты влияния на артистов, которые критикуют Россию и приезжают в нашу страну на заработки. Он привел в пример недавние скандальные заявления грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе против России, несмотря на его постоянные гастроли в Москве.
Телеведущий и певец Владимир Винокур, находясь с концертами в Томске, в эфире НСН прокомментировал высказывание сенатора Валерия Рязанского. Винокур назвал «глупостью неимеверной» мнение о том, что Ротару, которая планирует возобновить концерты в России, нужно встречать пустыми зрительными залами.
«У таких артистов, как Ротару, не бывает возраста, но она всю жизнь прожила в любви зрителей огромного Советского Союза. И сейчас ничего не изменилось. Ее любят везде – в России, на Украине, в Молдове, в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты , а артисты – это навсегда. Софию Ротару любят все зрители. Смешивать ее творчество с политикой – это глупость неимоверная!» - заявил артист.
Ранее народный артист России, джазмен Игорь Бутман в эфире НСН раскритиковал поведение грузинской певицы Нино Катамадзе, которая в Facebook заявляла об отказе от выступлений в России.
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