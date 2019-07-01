Нино Катамадзе больше не отказывается от выступлений в России

Публикация была размещена в аккаунте певицы 30 июня, сообщает Газета.ру, однако в настоящее время она недоступна. По данным Life.ru теперь последняя запись на странице Катамадзе датируется 29 июня. В ней отсутствуют какие-либо высказывания в адрес России.

Как поясняют argumenti.ru, 22 июня певица выступила на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве. это стало причиной критики в ее адрес со стороны грузинской общественности. Затем певица заявила, что это было последнее выступление в России. На своей странице в Facebook она написала: «Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!».

Ранее президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в эфире НСН прокомментировал высказывание артиста Вахтанга Кикабидзе. В интервью «МК» музыкант согласился с тем, что решение усадить в кресло спикера российского дипломата, возглавляющего Межпарламентскую ассамблею православия, Сергея Гаврилова исходило от правительства Грузии, а значит «они в одну игру играют, наверное». Хомерики отметил, что заявления одного из самых уважаемых граждан Грузии Вахтанга Кикабидзе уже давно не воспринимаются народом страны всерьез.

