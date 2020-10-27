Поклонская опровергла информацию об отказе сдать тест на коронавирус в Госдуме
Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла информацию о том, что её не пустили на заседание парламента из-за отказа сдавать тест на коронавирус, сообщает «Интерфакс».
Поклонская рассказала агентству, что проходит тесты каждую неделю, со здоровьем у неё всё в порядке. «На пленарное заседание меня никто не не пускает, карточка моя зарегистрирована, занимаюсь рабочими делами», - добавила депутат.
Ранее «Интерфакс», со ссылкой на источник в нижней палате парламента, сообщил, что депутаты «Единой России» Наталья Поклонская и Виталий Милонов якобы отказались сдавать тест на COVID-19 в Госдуме, и поэтому их не пустили на пленарное заседание. Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что эта информация «враки» и «ерунда собачья».
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