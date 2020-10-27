Поклонская опровергла информацию об отказе сдать тест на коронавирус в Госдуме

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла информацию о том, что её не пустили на заседание парламента из-за отказа сдавать тест на коронавирус, сообщает «Интерфакс».



Поклонская рассказала агентству, что проходит тесты каждую неделю, со здоровьем у неё всё в порядке. «На пленарное заседание меня никто не не пускает, карточка моя зарегистрирована, занимаюсь рабочими делами», - добавила депутат.