«Ерунда собачья»: Милонов об отказе сдать тест на COVID-19 в Госдуме

Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Наталья Поклонская якобы отказались сдавать тест на коронавирус в Госдуме, и в итоге их не пустили на пленарное заседание, сообщил «Интерфаксу» источник в нижней палате парламента. В свою очередь, об этом заявил и спикер Госдумы Вячеслав Володин, но имён не назвал.

Депутат Виталий Милонов в эфире НСН прокомментировал сообщения СМИ.

«Если вы про сообщения «Интерфакса», то это враки. Не знаю, кто там решил себе рейтинг сделать. Будем разбираться, какого лешего уважаемое агентство пишет такую ерунду собачью», - сказал парламентарий.