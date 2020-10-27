«Ерунда собачья»: Милонов об отказе сдать тест на COVID-19 в Госдуме
Депутат опроверг в эфире НСН сообщения СМИ, что его не пустили на пленарное заседание из-за отказа пройти тест на коронавирус.
Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Наталья Поклонская якобы отказались сдавать тест на коронавирус в Госдуме, и в итоге их не пустили на пленарное заседание, сообщил «Интерфаксу» источник в нижней палате парламента. В свою очередь, об этом заявил и спикер Госдумы Вячеслав Володин, но имён не назвал.
Депутат Виталий Милонов в эфире НСН прокомментировал сообщения СМИ.
«Если вы про сообщения «Интерфакса», то это враки. Не знаю, кто там решил себе рейтинг сделать. Будем разбираться, какого лешего уважаемое агентство пишет такую ерунду собачью», - сказал парламентарий.
Накануне Володин заявил президенту Владимиру Путину, что коронавирус выявили у 91 депутата. По его словам, на больничной койке находятся 38 человек, одному парламентарию потребовалась реанимация. Володин также напомнил, что еще один депутат умер.
Спикер Госдумы отметил, что везде, где это возможно, внедряются удаленные формы работы, однако перевести на удаленную работу сам парламент нельзя.
За минувшие сутки в России зафиксировали новый рекорд по числу смертности среди заразившихся коронавирусом: за день умерли 320 человек. Заболели 16 550, больше всего случаев выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 550 / сут.
Умерли
26 589+320 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+1,0 млн / сут.
- СМИ: Депутатов «Единой России» не пустили в Думу из-за отказа сдавать тест на COVID
- Выпуск вакцины от коронавируса центра «Вектор» начался в России
- Глава Роспотребнадзора назвала фактор отказа от масочного режима
- Шойгу связал с Россией попытку «цветной революции» в Белоруссии
- Мишустин продлил льготную ипотеку в РФ до 1 июля 2021 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru