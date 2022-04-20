Поклонская может лишиться госнаград за высказывания о символах Z и V

По его словам, причиной стали её высказывания о символах спецоперации Вооружённых сил России на Украине.

«Слова Поклонской по поводу того, что Z и V — символ скорби, не совсем совпадают с точкой зрения наших вооруженных сил, находящихся на передовой, для которых эти символы, определяющие, дающие на поле боя чёткий сигнал: кто свой, а кто чужой», — подчеркнул Трофимов.

Ранее Поклонская в интервью на YouTube-канале «Живой гвоздь» заявила, что «буква Z символизирует трагедию и горе, как для России, так и для Украины».

