Поклонская может лишиться госнаград за высказывания о символах Z и V
Глава комитета по законодательству Госсовете Крыма Сергей Трофимов заявил, что в парламенте намерены рассмотреть вопрос о лишении госнаград замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской, сообщает «Коммерсант».
По его словам, причиной стали её высказывания о символах спецоперации Вооружённых сил России на Украине.
«Слова Поклонской по поводу того, что Z и V — символ скорби, не совсем совпадают с точкой зрения наших вооруженных сил, находящихся на передовой, для которых эти символы, определяющие, дающие на поле боя чёткий сигнал: кто свой, а кто чужой», — подчеркнул Трофимов.
Ранее Поклонская в интервью на YouTube-канале «Живой гвоздь» заявила, что «буква Z символизирует трагедию и горе, как для России, так и для Украины».
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