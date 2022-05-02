Поклонники празднуют Всемирный день Гарри Поттера

Всемирный день Гарри Поттера отмечается 2 мая – в соответствии с книгой, именно в этот день Гарри Поттер уничтожил темного лорда Волан де Морта в битве за школу Хогвартс.

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Поклонники романа поддерживают легенду о том, что Международный день Гарри Поттера благословил бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Ранее электронная библиотека MyBook заявила, что с 8 апреля её пользователям станет недоступна серия романов о Гарри Поттере, сообщает пресс-служба сервиса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БиблиотекиПоклонникиПраздникГарри Поттер
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