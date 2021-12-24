Звезда «Гарри Поттера» рассказал подробности нового спецэпизода

В новом эпизоде примут участие все три актера, которые исполняли главные роли в фильме: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.

«Прошло десять лет с тех пор, как мы завершили последний фильм, и после этого мы виделись довольно редко. Так что поэтому было здорово просто сесть и вспомнить, как это было», — рассказал Гринт.

По словам молодого человека, на съемках поднималась тема возможного продолжения серии. Он отметил, что с удовольствием сыграл бы вновь своего героя — Рона Уизли.

Напомним, официальный трейлер специального эпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» стал доступен для зрителей.

Видеоролик опубликован на YouTube канале стримингового сервиса Амедиатека.

