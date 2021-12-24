Звезда «Гарри Поттера» рассказал подробности нового спецэпизода
Британский актер Руперт Гринт рассказал о новогоднем спецвыпуске «Гарри Поттера», передает Entertainment Tonight.
В новом эпизоде примут участие все три актера, которые исполняли главные роли в фильме: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.
«Прошло десять лет с тех пор, как мы завершили последний фильм, и после этого мы виделись довольно редко. Так что поэтому было здорово просто сесть и вспомнить, как это было», — рассказал Гринт.
По словам молодого человека, на съемках поднималась тема возможного продолжения серии. Он отметил, что с удовольствием сыграл бы вновь своего героя — Рона Уизли.
Напомним, официальный трейлер специального эпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» стал доступен для зрителей.
Видеоролик опубликован на YouTube канале стримингового сервиса Амедиатека.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- Десятки мигрантов спасаются на скале после кораблекрушения у Греции
- Россияне рассказали о главном желании по окончании пандемии
- Британцы попросили у Путина помощи для жителей Украины
- Салливан: США настроены на быстрые переговоры по безопасности с РФ
- Более 95 тысяч человек в Улан-Удэ оказались в зоне ограниченного теплоснабжения
- В Тульской области отменили режим QR-кодов
- В Эквадоре вакцинацию сделали обязательной
- Боррель: ЕС координируется с партнерами по гарантиям безопасности РФ
- Умерла писательница Джоан Дидион
- Экс-премьер Франции вошел в совет директоров СИБУРа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru