В России снимают с продажи книги о Гарри Поттере
Электронная библиотека MyBook заявила, что с 8 апреля её пользователям станет недоступна серия романов о Гарри Поттере, сообщает пресс-служба сервиса.
В сообщении говорится, что произведения британской писательницы Джоан Роулинг снимут с продажи по решению правообладателя, которое также касается платформы «ЛитРес».
«К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя. Но вы можете купить книги до пятницы включительно. Тогда файлы книг навсегда останутся с вами», — отмечается в заявлении MyBook.
В издательской группе «Азбука-Аттикус» отметили, что решение правообладателя не затрагивает бумажные книги о Гарри Поттере, они продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке.
Ранее писатели Стивен Кинг и Линвуд Баркли заявили о намерении не продлевать контракты на издание своих книг в России, сообщает RT.
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