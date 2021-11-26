Покинувшего Россию Моргенштерна обнаружили в отеле Дубая

Один из работников сообщил, что супруги отдыхают и не могут принять звонки от кого бы то ни было. Он сослался на то, что они спят.

Тем временем, продажи билетов на концерт артиста приостановлены. Моргенштерн должен был выступить в баре Gipsy 26 ноября.

Как сообщалось ранее, в Москве закрыли ресторан Kaif, который принадлежит исполнителю.

