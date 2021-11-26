Покинувшего Россию Моргенштерна обнаружили в отеле Дубая
Российского музыканта Моргенштерна, который тайно покинул Москву со своей супругой, нашли в отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на сотрудников гостиницы.
Один из работников сообщил, что супруги отдыхают и не могут принять звонки от кого бы то ни было. Он сослался на то, что они спят.
Тем временем, продажи билетов на концерт артиста приостановлены. Моргенштерн должен был выступить в баре Gipsy 26 ноября.
Как сообщалось ранее, в Москве закрыли ресторан Kaif, который принадлежит исполнителю.
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