Покинувшего Россию Моргенштерна обнаружили в отеле Дубая

Российского музыканта Моргенштерна, который тайно покинул Москву со своей супругой, нашли в отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на сотрудников гостиницы.

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Один из работников сообщил, что супруги отдыхают и не могут принять звонки от кого бы то ни было. Он сослался на то, что они спят.

Тем временем, продажи билетов на концерт артиста приостановлены. Моргенштерн должен был выступить в баре Gipsy 26 ноября.

Как сообщалось ранее, в Москве закрыли ресторан Kaif, который принадлежит исполнителю.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДубайМузыканты
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