Ресторан Моргенштерна закрыли за продажу нелегального алкоголя

В Москве закрыли ресторан Kaif, который принадлежит российскому исполнителю Моргенштерну, сообщает телеканал «360».

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В заведении прошла внеплановая проверка. Как выяснилось, в баре торговали нелегальным алкоголем. При этом у ресторана нет лицензии на эту деятельность. Работа заведения общественного питания временно приостановлена.

Тем временем, Моргенштерн уехал из России. Музыкант вместе с супругой и охраной сел в Смоленске на поезд до Минска. Адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что не может подтвердить или опровергнуть данную информацию.

По словам его концертного директора, музыкант должен выступить в Белоруссии на частном мероприятии. Однако СМИ предположили, что в РФ Моргенштерн не вернется и поедет в одну из европейских стран.

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