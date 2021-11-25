Ресторан Моргенштерна закрыли за продажу нелегального алкоголя
В Москве закрыли ресторан Kaif, который принадлежит российскому исполнителю Моргенштерну, сообщает телеканал «360».
В заведении прошла внеплановая проверка. Как выяснилось, в баре торговали нелегальным алкоголем. При этом у ресторана нет лицензии на эту деятельность. Работа заведения общественного питания временно приостановлена.
Тем временем, Моргенштерн уехал из России. Музыкант вместе с супругой и охраной сел в Смоленске на поезд до Минска. Адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что не может подтвердить или опровергнуть данную информацию.
По словам его концертного директора, музыкант должен выступить в Белоруссии на частном мероприятии. Однако СМИ предположили, что в РФ Моргенштерн не вернется и поедет в одну из европейских стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru