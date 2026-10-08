Покинула чат: Почему не стоит отвечать на агрессивные комментарии в интернете

Амет Володарский сказал в пресс-центре НСН, что нужно делать скриншот всех сообщений, которые могут стать началом травли.

На агрессивные комментарии в интернете не стоит отвечать, так как это и есть цель автора таких сообщений, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.

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«Ребенок может думать о травле в интернете 24 часа в сутки, а это сильно влияет на психику, иммунитет и так далее. У нас нет серьезной практики, когда каждый такой случай доходил бы до суда. Как вести себя ребёнку и родителю? Во‑первых, не отвечать агрессору: он ждет эмоциональной реакции. Во‑вторых, не выкладывать фото, видео и любую информацию, которая может стать инструментом для травли. В‑третьих, делать скриншоты всего, что, на ваш взгляд, может стать началом травли», — отметил он.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил в пресс-центре НСН, что иностранные соцсети не сотрудничают с государством, что сильно усложняет процесс борьбы с агрессорами.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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