Покинула чат: Почему не стоит отвечать на агрессивные комментарии в интернете
8 октября 202614:22
Ева Никитина
Амет Володарский сказал в пресс-центре НСН, что нужно делать скриншот всех сообщений, которые могут стать началом травли.
На агрессивные комментарии в интернете не стоит отвечать, так как это и есть цель автора таких сообщений, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.
«Ребенок может думать о травле в интернете 24 часа в сутки, а это сильно влияет на психику, иммунитет и так далее. У нас нет серьезной практики, когда каждый такой случай доходил бы до суда. Как вести себя ребёнку и родителю? Во‑первых, не отвечать агрессору: он ждет эмоциональной реакции. Во‑вторых, не выкладывать фото, видео и любую информацию, которая может стать инструментом для травли. В‑третьих, делать скриншоты всего, что, на ваш взгляд, может стать началом травли», — отметил он.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил в пресс-центре НСН, что иностранные соцсети не сотрудничают с государством, что сильно усложняет процесс борьбы с агрессорами.
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