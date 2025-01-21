«Раздражение и показуха»: Политолог защитил курских чиновников от претензий Хинштейна

«Я большой противник такой практики, считаю ее показухой, потому что ограничение людей в их частной жизни не дает никаких бонусов в решении государственных задач. Какая разница, где человек отдыхает — в Индии или в Сочи, если это раздражает людей, которые находятся под обстрелом? Надо тогда вообще не отпускать людей в отпуск, и пусть увольняются те, кто не готов к такому режиму работы. Мне кажется, люди ждут от власти конкретных решений — переселения в новое жилье, выдача компенсации на ремонт и так далее. Им совершенно нет дела до личной жизни чиновников. А Хинштейн вместо того, чтобы решать задачи, идет по пути губернатора мирного времени — снижения неприятия власти со стороны рядовых граждан. Известно, что простые люди не любят чиновников, поэтому всегда можно запретить чиновникам покупать дорогие вещи, отдыхать и так далее. Во власти уже осталось очень мало компетентных людей. Если так пойдет дальше, то скоро чиновниками будут становиться те, кто не нашел себе работу в другом месте», — сказал Гращенков.

Собеседник НСН заявил, что правительство Курской области, временно возглавляемое Хинштейном, работает неэффективно.

«Курская область — как раз-таки яркий пример того, что бывает, когда власть формируется не из самых эффективных людей (в отличие от Белгородской области, где довольно эффективное правительство, включая губернатора). Предыдущий курский губернатор Алексей Смирнов не смог ни людей успокоить, ни работать с муниципальным и региональным правительством, а также с федеральными органами. Он не смог “пойти против шерсти” и объяснить, почему важно людям как можно быстрее выплатить компенсации. Весь аппарат строился из людей, которые будут делать только то, что начальник попросит, а начальник сам ничего не знал и не понимал. Хинштейну достался очень неработоспособный аппарат, который надо не воспитывать, а укреплять профессионалами высокого уровня, которые смогли бы поспорить даже с федеральными чиновниками, но решить проблемы», — подытожил он.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин призвал чиновников забыть про отпуска «в сложное для страны время». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

