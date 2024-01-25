Саратовский губернатор сравнил отпуск чиновников с дезертирством

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин призвал чиновников забыть про отпуска «в сложное для страны время».

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«Перед тем, как писать заявление на отпуск, хорошо подумайте, той ли дорогой вы идете. В сегодняшней ситуации отпуск равносилен дезертирству», - обратился глава региона к чиновникам.

Ранее юрист, руководитель аналитической службы адвокатского бюро «Инфралекс» Ольга Плешанова рассказала, что наиболее выгодными месяцами для отпусков в 2024 году станут июль и октябрь, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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