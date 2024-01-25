Саратовский губернатор сравнил отпуск чиновников с дезертирством
25 января 202414:39
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин призвал чиновников забыть про отпуска «в сложное для страны время».
«Перед тем, как писать заявление на отпуск, хорошо подумайте, той ли дорогой вы идете. В сегодняшней ситуации отпуск равносилен дезертирству», - обратился глава региона к чиновникам.
Ранее юрист, руководитель аналитической службы адвокатского бюро «Инфралекс» Ольга Плешанова рассказала, что наиболее выгодными месяцами для отпусков в 2024 году станут июль и октябрь, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- КПП «Ивангород» на границе с Эстонией закроют для машин на 2,5 года
- Российские военные вывели из строя Krab и Vampire украинской армии
- Экс-губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии за взятки
- Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима
- Володин пригласил международных наблюдателей на выборы президента РФ
- Новак: экспорт российского трубопроводного газа вырастет до 108 млрд «кубов»
- Минобороны РФ сообщило о 91 сбитом за сутки БПЛА в зоне СВО
- Татьяна Лазарева объявила о разводе с Михаилом Шацем
- Центробанк Турции поднял учетную ставку до 45% годовых
- Саратовский губернатор сравнил отпуск чиновников с дезертирством
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru