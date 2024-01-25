Саратовский губернатор сравнил отпуск чиновников с дезертирством

«Перед тем, как писать заявление на отпуск, хорошо подумайте, той ли дорогой вы идете. В сегодняшней ситуации отпуск равносилен дезертирству», - обратился глава региона к чиновникам.

Ранее юрист, руководитель аналитической службы адвокатского бюро «Инфралекс» Ольга Плешанова рассказала, что наиболее выгодными месяцами для отпусков в 2024 году станут июль и октябрь, отмечает RT.

