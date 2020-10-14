Показатель заболеваемости коронавирусом в России вырос до 52 человек на 100 тысяч
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что прирост заболеваемости коронавирусом за неделю увеличился с 41 до 52 на 100 тысяч населения, сообщает РИА Новости.
Министр добавил, что, в сравнении с предыдущей неделей рост составил 26%. Он сообщил, что в России в данный момент развернуто 176 тысяч инфекционных коек.
Также Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом по стране остается крайне напряженной, однако, несмотря на рост заболеваемости, число тяжелых пациентов остается на прежнем уровне.
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