Показатель заболеваемости коронавирусом в России вырос до 52 человек на 100 тысяч

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что прирост заболеваемости коронавирусом за неделю увеличился с 41 до 52 на 100 тысяч населения, сообщает РИА Новости.

Министр добавил, что, в сравнении с предыдущей неделей рост составил 26%. Он сообщил, что в России в данный момент развернуто 176 тысяч инфекционных коек.

Также Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом по стране остается крайне напряженной, однако, несмотря на рост заболеваемости, число тяжелых пациентов остается на прежнем уровне.

Ранее НСН писала, что учащиеся старших классов в Москве перейдут на дистанционный режим обучения.

