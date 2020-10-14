Учащиеся 1-5 классов с понедельника вновь будут учиться в очном режиме

Ученики 1-5 классов вернутся в школы и возобновят обучение в очном режиме. В то же время школьники 6-11 классов на ближайшие две недели перейдут в дистанционный режим обучения, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Мэр объяснил, почему учеников из старших классов из-за распространения COVID-19 переводят в дистанционный режим обучения: «Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей». Собянин добавил, что старшим школьникам проще адаптироваться к дистанционному режиму обучения.

В заявлении мэра отмечается, что продление каникул дало положительный эффект и снизило долю заболевших с 19% до 11%, однако в абсолютном выражении количество заболевших все еще растет.

Кроме того, в своем сообщении Собянин заявил, что транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. Также он добавил, что через две-три недели в школы Москвы будут приглашены тьюторы – студенты и выпускники педагогических вузов. Эта инициатива была принята, чтобы обезопасить учителей старшего возраста.

«Решения, которые мы приняли сегодня, конечно непростые, но на сегодня они являются просто необходимыми, учитывают и эпидемиологическую ситуацию», - заключил мэр Москвы.

