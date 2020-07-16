Показатель новых случаев COVID-19 в Москве обновил минимум за 3,5 месяца

Все заведения общепита в Московской области возобновляют свою работу

Более 130 человек задержаны на акции против поправок к Конституции в Москве

В Москве создали ресурсный центр по вопросам опеки и попечительства

Капремонт в московских поликлиниках ведут более 5000 рабочих

С 1 августа для участников «Московского долголетия» возобновятся занятия на открытом воздухе