Показатель новых случаев COVID-19 в Москве обновил минимум за 3,5 месяца
Число ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки в российской столице стало минимальным с начала апреля. По данным оперативного штаба на утро 16 июля, подтвердился ещё 531 случай.
Предыдущий минимум был зафиксирован 9 июля (568 новых заболевших).
Всего с начала эпидемии в Москве заболели 231,8 тысячи человек, 168,9 тысячи из них выздоровели (+1145 за прошедшие сутки).
На этой неделе власти Москвы сняли ещё несколько ограничений — на очную работу образовательных учреждений, на работу аттракционов, парков культуры и отдыха. Снято обязательное требование носить маски на улице.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru