Собянин не исключил повторной вспышки эпидемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что город избежит очередной «жёсткой вспышки» COVID-19 и повторения карантинных мероприятий, которые были введены из-за пандемии коронавируса. При этом он не исключил, что опасность повторения ситуации все-таки есть.
«Я считаю, что у нас всё-таки больше шансов избежать этого… Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы всё-таки избежим какой-то жёсткой вспышки», — цитирует Собянина kp.ru.
Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что россиянам придется привыкать к ношению масок. По словам руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии ведомства Татьяны Руженцовой, использовать индивидуальные средства защиты нужно не только во время пандемии COVID-19, но всегда при высоком риске распространения респираторных заболеваний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru