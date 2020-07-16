Собянин не исключил повторной вспышки эпидемии коронавируса

«Я считаю, что у нас всё-таки больше шансов избежать этого… Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы всё-таки избежим какой-то жёсткой вспышки», — цитирует Собянина kp.ru.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что россиянам придется привыкать к ношению масок. По словам руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии ведомства Татьяны Руженцовой, использовать индивидуальные средства защиты нужно не только во время пандемии COVID-19, но всегда при высоком риске распространения респираторных заболеваний.







