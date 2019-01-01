Финляндия ввела запрет на ввоз шиповника

С 1 июня в Финляндии введен официальный запрет на ввоз и продажу шиповника. Решение принято министерством сельского и лесного хозяйства страны растения, сообщает РИА Новости.

В качестве главных причин запрета шиповника морщинистого на территории Финляндии названо внесение его в список вредных и инвазивных видов растений.

Также с 1 июня в стране запрещен гибрид собаки и волка — волкособ. Их не разрешено продавать и содержать. Собственники животных, приобретенных до начала лета 2019 года, могут содержать волкособов до конца жизни.

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