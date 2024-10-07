Большие вложения: Аналог YouTube от Дурова затмит другие российские видеосервисы
Создание видеохостинга, который смог бы стать успешной альтернативой YouTube, потребует больше 50 тысяч долларов, рассказал НСН Герман Клименко.
При желании Павел Дуров мог бы представить видеохостинг, который стал бы альтернативой YouTube, запуск Telegram с большой долей вероятности был бы успешнее Rutube. Об этом в беседе с НСН сказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
Telegram намерен представить в мессенджере аналог YouTube, компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который продлится до 25 октября, сообщает Telegram-канал Telegram Contests. При этом призовой фонд составит 50 тысяч долларов. Клименко заявил, что мессенджер намерен разработать новое приложение для просмотра видео.
«Аналог YouTube сделать за 50 тысяч долларов невозможно. Речь о создании программного обеспечения для показа видео только в iOS. Сами видео есть в Telegram, но для их показа в стримингах или еще где-то требуются дополнительные опции. Подобное может превратиться в отдельный видеохостинг, это направление бизнеса, которое отдельно охватывает аудиторию и отдельно должно приносить капитализацию за счет рекламы. Если проект будет реализован, перспективы есть. Для него старт будет лучше, чем для других наших сервисов, например, Rutube, которые пытаются представить альтернативу Youtube», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, создание нового видеохостинга может принести компании дополнительную прибыль, но в ближайшее время Павел Дуров вряд ли решится на столь рискованный шаг.
«Telegram является достаточно большим распространенным сервисом. Благодаря ему можно поднять много хороших ресурсов. Видео – это очень тяжелый продукт, YouTube достаточно долго шел к прибыли. У Павла Дурова сейчас сложное положение, есть облигационный займ, а запуск видеохостинга существенно увеличивает затраты. Думаю, если он и пойдет по этому пути, то только после того, как решит все вопросы с правосудием и с инвесторами», - заключил Клименко.
Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил «Радиоточке НСН», что власти не будут замедлять YouTube на мобильных телефонах, так как опасаются, что это нарушит работу смартфонов на базе Android.
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