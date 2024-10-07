Большие вложения: Аналог YouTube от Дурова затмит другие российские видеосервисы

Telegram намерен представить в мессенджере аналог YouTube, компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который продлится до 25 октября, сообщает Telegram-канал Telegram Contests. При этом призовой фонд составит 50 тысяч долларов. Клименко заявил, что мессенджер намерен разработать новое приложение для просмотра видео.

«Аналог YouTube сделать за 50 тысяч долларов невозможно. Речь о создании программного обеспечения для показа видео только в iOS. Сами видео есть в Telegram, но для их показа в стримингах или еще где-то требуются дополнительные опции. Подобное может превратиться в отдельный видеохостинг, это направление бизнеса, которое отдельно охватывает аудиторию и отдельно должно приносить капитализацию за счет рекламы. Если проект будет реализован, перспективы есть. Для него старт будет лучше, чем для других наших сервисов, например, Rutube, которые пытаются представить альтернативу Youtube», - пояснил он.