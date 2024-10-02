«Великая тайна и репутация»: Дурову придется искать новую «фишку» для Telegram

«На фоне этих заявлений популярность Telegram не рухнет. Из 950 миллионов пользователей основная масса людей пользуется Telegram не из-за его великой тайны, а из-за удобства, сервис хороший. Тут проблема, откровенно говоря, в самой репутации Павла. Павел достаточно эту тему безопасности педалировал, ему нужно новое позиционирование. Ему теперь нужно искать новую фишку Telegram для развития. Он не сможет теперь заявлять, что Telegram – это очень секретная история. На старых пользователей это никак не повлияет, только если на новых», - отметил он.

При этом Клименко уверен, что Telegram все время сотрудничал со спецслужбами, включая российские органы.

«Я думаю, что Telegram сотрудничал и с нашими органами, спецслужбами. Именно поэтому к нему очень спокойно относились. Сотрудничество велось по частным, высокоуровневым преступлениям. В публичном поле он это отрицал, но все понимали, что он сотрудничал. Я уверен, что Павел во всех странах присутствия договаривался о том, что в частном порядке без афиширования он сотрудничает», - заключил собеседник НСН.

В работе Telegram со спецслужбами ничего не изменится, Павел Дуров публично признал, что готов выдавать данные пользователей-нарушителей, запросы от правительств будут теперь обрабатываться быстрее, заявил ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер «Радиоточке НСН».

