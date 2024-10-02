«Великая тайна и репутация»: Дурову придется искать новую «фишку» для Telegram
Telegram все время сотрудничал со спецслужбами, включая российские органы, взаимодействие велось по высокоуровневым преступлениям, заявил НСН Герман Клименко.
Популярность Telegram не рухнет на фоне заявлений Павла Дурова о раскрытии IP-адресов и номеров телефонов преступников, но позиционирование мессенджера «секретным» больше невозможно, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН.
В Telegram давно налажены раскрытие и передача властям IP-адресов и номеров телефонов преступников «в большинстве стран»: схема работает с 2018 года, мессенджер отвечает на «правильно оформленные юридические запросы», сообщил гендиректор сервиса Павел Дуров. Клименко уверен, что репутация Дурова пострадает больше, чем репутация Telegram.
«На фоне этих заявлений популярность Telegram не рухнет. Из 950 миллионов пользователей основная масса людей пользуется Telegram не из-за его великой тайны, а из-за удобства, сервис хороший. Тут проблема, откровенно говоря, в самой репутации Павла. Павел достаточно эту тему безопасности педалировал, ему нужно новое позиционирование. Ему теперь нужно искать новую фишку Telegram для развития. Он не сможет теперь заявлять, что Telegram – это очень секретная история. На старых пользователей это никак не повлияет, только если на новых», - отметил он.
При этом Клименко уверен, что Telegram все время сотрудничал со спецслужбами, включая российские органы.
«Я думаю, что Telegram сотрудничал и с нашими органами, спецслужбами. Именно поэтому к нему очень спокойно относились. Сотрудничество велось по частным, высокоуровневым преступлениям. В публичном поле он это отрицал, но все понимали, что он сотрудничал. Я уверен, что Павел во всех странах присутствия договаривался о том, что в частном порядке без афиширования он сотрудничает», - заключил собеседник НСН.
В работе Telegram со спецслужбами ничего не изменится, Павел Дуров публично признал, что готов выдавать данные пользователей-нарушителей, запросы от правительств будут теперь обрабатываться быстрее, заявил ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер «Радиоточке НСН».
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