Пока с родителями: В России выросло число гостевых браков из-за цен на жилье
Когда человек при знакомстве говорит, что живет с родителями, потенциальный партнер сразу может посчитать его несамостоятельным, заявила НСН Наталья Панфилова.
Покупка квартиры на многих этапах молодежи недоступна, поэтому все чаще отношения сегодня превращаются в гостевой брак, заявила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
В России средний возраст начала самостоятельной жизни остается на уровне 21 года, однако на практике всё сложнее: значительная часть молодых людей продолжает жить с родителями и в более зрелом возрасте. При этом общественные ожидания ужесточаются — совместное проживание после 30 лет всё чаще воспринимается как признак несамостоятельности и становится фактором, влияющим на личную жизнь, пишут «Известия». Панфилова рассказала, как это влияет на отношения с противоположным полом.
«Когда человек при знакомстве говорит, что живет с родителями, потенциальный партнер к этому сразу может резко отнестись. Потенциальный партнер может это принять, если сам живет с родителями. Но большая вероятность того, что партнер будет требовать, чтобы пара сразу съехала от родителей. В таком случае есть подозрение, что у человека нет самостоятельности, ответственности и так далее. Надо будет это доказывать», - объяснила она.
Психолог отметила, что покупка квартиры сегодня недоступна для молодежи, поэтому процесс ухода от родителей затягивается.
«При этом покупка квартиры на многих этапах молодежи недоступна. Поэтому я наблюдаю такую тенденцию, что отношения превращаются в гостевой брак, люди не съезжаются. Люди тянут сколько могут, чтобы не съезжаться, а просто встречаться. Одно дело, когда гостевой брак у людей 45 лет и старше, а другое, когда это молодые люди, которые хотят строить семью и рожать детей. Снимать жилье тоже дорого. Если у пары есть общая цель, они воспринимают проживание с родителями как временную меру, то это не так страшно. Но на это должны пойти оба партнера с открытыми глазами, тогда это не воспринимается как инфантильность», - предупредила собеседница НСН.
