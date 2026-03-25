«Когда человек при знакомстве говорит, что живет с родителями, потенциальный партнер к этому сразу может резко отнестись. Потенциальный партнер может это принять, если сам живет с родителями. Но большая вероятность того, что партнер будет требовать, чтобы пара сразу съехала от родителей. В таком случае есть подозрение, что у человека нет самостоятельности, ответственности и так далее. Надо будет это доказывать», - объяснила она.

Психолог отметила, что покупка квартиры сегодня недоступна для молодежи, поэтому процесс ухода от родителей затягивается.

«При этом покупка квартиры на многих этапах молодежи недоступна. Поэтому я наблюдаю такую тенденцию, что отношения превращаются в гостевой брак, люди не съезжаются. Люди тянут сколько могут, чтобы не съезжаться, а просто встречаться. Одно дело, когда гостевой брак у людей 45 лет и старше, а другое, когда это молодые люди, которые хотят строить семью и рожать детей. Снимать жилье тоже дорого. Если у пары есть общая цель, они воспринимают проживание с родителями как временную меру, то это не так страшно. Но на это должны пойти оба партнера с открытыми глазами, тогда это не воспринимается как инфантильность», - предупредила собеседница НСН.

Самый простой способ разделить ипотечную квартиру при разводе, если оба супруга выступают созаемщиками, – полностью погасить стоимость кредита перед банком, заявила в беседе с НСН семейный юрист Анна Фролова.

