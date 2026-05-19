Неизвестные ворвались в здание редакции «Московского комсомольца» в Москве
Неизвестные в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца», которое находится на улице Костикова в Москве. Об этом «Подъёму» рассказал главред издания Павел Гусев.
По его словам, мужчины направлялись не в редакцию, а к арендаторам помещений на третьем этаже. Они вели себя грубо и отказались предъявлять удостоверения.
«Без опознавательных знаков, даже не в форме, а в каких-то шортах. С оружием, молотками и прочее. Лица у всех закрыты. Ворвались в здание редакции на третий этаж, взломали там всё», - рассказал он.
Гусев добавил, что «этаж перекрыли, лифты, двери, всё полностью заблокировали».
Ранее мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане в Оренбургской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Неизвестные ворвались в здание редакции «Московского комсомольца» в Москве
- Фитнес-отрасль попросила Мишустина о введении нулевого НДС
- Малокубатурный хлам: Автоэксперт объяснил рост продаж Honda в России
- Вирусолог: Российские специалисты готовы к появлению «вируса X»
- «Гибнут миллионы»: Вирусолог призвал бояться не «болезни Х», а инфарктов миокарда
- Международная федерация ассоциаций муайтай вернула атлетам РФ флаг и гимн
- «Мосэнергосбыт» назвал причину разницы в данных от «умных» электросчетчиков
- Валуев назвал «перебором» превращение «Лужников» в Патрики
- В Эстонии впервые сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны
- «Угодить недостаточно»: В Венгрии назвали условие для вступления Украины в Евросоюз