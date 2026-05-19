Фитнес-отрасль попросила Мишустина о введении нулевого НДС
Национальное фитнес-сообщество (НФС) официально обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о системном снижении налоговой и операционной нагрузки. Об этом NEWS.ru заявила президент организации Елена Силина.
По её словам, из-за повышения ставки НДС до 22%, а изменения условий применения специальных налоговых режимов, роста расходов на аренду, коммунальные услуги и оборудование, а также фонд оплаты труда, маржинальность бизнеса была снижена до 5–7%, а стоимость фитнес-услуг выросла на 10%.
Силина отметила, что в своём обращении НФС предложило конкретный пакет системных мер. В их числе, снижение страховых взносов до 7,6% для фитнес-центров, пересмотр лимит дохода до 60 млн рублей для применения УСН или ввод спецрежима для отрасли «с учётом её социальной значимости и капиталоёмкости».
«Что ещё предлагает НФС... Предусмотреть компенсацию 50% затрат на электроэнергию и воду для объектов спорта, особенно клубов с бассейнами», - добавила Силина.
Ранее в Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) призвали отказаться от одномоментного ввода НДС в 22% на импортные товары, так как это приведёт к массовому уходу потребителей с маркетплейсов в каналы, где отсутствует регулирование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
